Luis Suarez: meid ootab ees väga raske hooaeg

Peatreener Ernesto Valverde hoolealused on esimese viie mänguga kogunud vaid seitse punkti, mis on Barcelona kehvim algus pärast hooaega 1994/1995.

Viimatine tagasilöök pärineb laupäevasest kohtumisest, kui üllatuslikult jäädi 0:2 alla Granadale. "See kaotas on murettekitav ja teeb haiget," rääkis ründetäht Luis Suarez. "Peame seda kaotust analüüsima. Meil on väga palju kohti, kus edasi areneda."

"Loomulikult on lõpuni veel palju minna, aga just selliste kohtumiste võitmine aitabki lõpuks tiitli tuua," jätkas uruguailane. "Peame olema tugevamad, kui tahame liigat võita. Meid ootab ees üks raske hooaeg."

Barcelonal on üllatavalt kehv seeria käsil võõrsilmängudes. Nimelt pole Kataloonia klubi viimases seitsmes võõrsil peetud liigamängus võidurõõmu saanud tunda, kusjuures neist kuues on jäädud lausa nulli peale.

"Peame keskenduma sellele, kuidas mängime külalismeeskonnana. Väravavõimaluste vähesus paneb muretsema," lisas Suarez. "Me oleme Barcelona. Peame minema mängu võitma, mitte alustama nii, nagu tänavu oleme teinud."

Barcelona peab järgmise mängu tuleval teisipäeval, kui kodus võõrustatakse Villareali.