Loris Karius: võin taas Liverpooli eest mängida

Liverpool kaotas 2018. aasta Meistrite liiga finaalis 1:3 Madridi Realile. Kariuse südametunnistusele jäid Reali esimene ja kolmas tabamus. See kohtumine on praeguseks ka viimane, kus ta Liverpooli särki kandis. Seejärel siirdus ta laenulepingu alusel Türki.

„Kas ma mängin veel kunagi Liverpooli eest? Loomulikult on see üks võimalus ja on suur võimalus sinna naasmiseks,“ teatas Karius, kelle mängijaõigused kuuluvad endiselt Liverpoolile. „Võib olla mängin tulevikus veel nende eest. Kui ma ei naase ka Liverpooli, siis võin liituda mõne teise heal tasemel meeskonnaga. Ma ei muretse tuleviku pärast.“

„Premier League on maailma parim liiga ja loomulikult olen ma sinna naasmisest huvitatud. Inglismaal mängides oled sa alati tähelepanu keskpunktis,“ tunnistas ta Sportsmailile.

„Ma ei mõtle enam Kiievis juhtunu peale. See oli kaua aega tagasi. Lisaks olid mängus erinevad tegurid. Mul oli halb vigastus ja sellest ei rääkinud keegi. Inimesed võivad kõike öelda, kuid mind see enam ei kõiguta,“ lisas Karius. „Ma sain alles kohtumise järel teada, et mul oli peapõrutus. Mängu ajal oli adrenaliin nii kõrgel, et ma ei saanud ise sellest arugi.“

Kariuse leping Liverpooliga kehtib järgmise hooaja lõpuni. Praegu on Liverpoolis esiväravavahiks Alisson ning brasiillase vigastusperioodi ajal on end tõestanud ka teine number Adrian.