Liverpooli skandaalne väravavaht lahkus saamata jäänud palga tõttu Türgist

Liverpool laenas Kariuse kaheks hooajaks Besiktasesse 2018. aasta augustis, kui nad ostsid maailmarekordilise summa eest Brasiilia väravavahi Alissoni.

2018. aasta Meistrite liiga finaalis Madridi Realiga kaks suurt prohmakat teinud Karius esitas juba eelmisel hooajal rahvusvahelisele jalgpalliliidule (FIFA) Besiktase suhtes kaebuse, väites, et pole mitu kuud palka saanud. Täna otsustas 26-aastane sakslane Türgi klubist lõplikult lahkuda.

"Täna lõpetasin lepingu Besiktasega. Väga kahju, et see nii lõppes, kuid te peate teadma, et ma tegin probleemide lahendamiseks kõik endast sõltuva," teatas Karius Instagrami vahendusel. "Olin mitu kuud väga kannatlik, suheldes juhtkonnaga oma probleemide teemal. Juba eelmisel aastal kordus sama asi."