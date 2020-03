Liverpooli legend: Ronaldo lahkus Hispaaniast Messi pärast

Carragheri arvates teab Ronaldo väga hästi, et vaatamata sellele, et ta on maailma kõigi aegade üks parimaid mängijaid, on Messi temast Hispaanias alati eespool.

"Ma arvan, et seetõttu Ronaldo otsustaski klubi vahetada. Ma eeldan ühtlasi, et ta tahab olla Messist erinev. Tema üritab tulla kolmes erinevas liigas meistriks ja olla igal pool suurim väravakütt," rääkis Carragher portaalile CaughtOffside.

Messi on teatavasti kogu karjääri mänginud vaid FC Barcelonas. See pole Liverpooli legendi sõnul aga sugugi negatiivne näitaja.

"Ma ei arva, et Franco Baresi või Paolo Maldini oleks seetõttu halvemad kaitsemängijad, et ei lahkunud kunagi AC Milanst. Seetõttu ei muuda see ka Messi seisukohalt midagi. Milleks ta peaks üldse Barcelonast lahkuma?" sõnas Carragher.