Liverpool täiendas viimasel hetkel võistkonda kahe keskkaitsjaga

Valitsev Inglismaa meister teatas esmaspäeval, et keskkaitsja Joel Matipi hooaeg on hüppeliigese trauma tõttu läbi. Keskkaitsjatest on audis ka Virgil van Dijk ja Joe Gomez.

Liverpool täiendas keskkaitsja positsiooni kahe palluriga. Schalkest laenati hooaja lõpuni 20-aastane türklane Ozan Kabak, kes mängis seni Saksamaa kõrgliigas Schalkes.

Hooaja lõpus on Liverpoolil võimalus Kabak Schalkest üle osta, selleks tuleb maksta vähemalt 20 miljonit eurot.

Lisaks sõlmiti leping 25-aastase Ben Daviesega, kes tuleb Liverpooli Inglismaa esiliigas mängivast Preston North Endist. Üleminekutasu oli pisut üle kahe miljoni euro. Premier League'is pole Davies varem mänginud.

"On ilmselt selge, et tavalises üleminekuaknas ja ilma probleemideta ei vaataks me Prestoni poole, et näha, kas seal on meie jaoks sobovaid mängijaid. Aga kuna meie olukord läks aina selgemaks ja selgemaks, siis läksime teda nähes elevusse ja mõtlesime "Vau." Näeme temas kvaliteeti ja potentsiaali. Pealegi on ta alles 25-aastane," selgitas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp BBC vahendusel vähetuntud inglase palkamist.