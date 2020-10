Lionel Messit on tabanud El Clasicotes tõeline mandumine. Kas see kõik juhtus Cristiano Ronaldo pärast?

Kaotuse järel vaadati eelkõige otsa Barcelona peatreenerile Ronald Koemanile ja võistkonna suurimale staarile Lionel Messile.

Koemanile heideti ette, et ta jättis algkoosseisust välja võistkonna ühe suurema staari Antoine Griezmanni ning lisaks ei mõistetud tema otsust, kui ta tegi kaotusseisus olles esimese vahetuse alles 81. minutil.

Hispaania meedias sai oma koosa ka Messi, kes oleks paljude hinnangul pidanud 1:1 seisul skoori tegema ja Barcelona juhtima viima. Selles olukorras ei suutnud ta aga Reali puurilukku Thibaut Courtoisi üle mängida.

Messi on aastate jooksul löönud El Clasicotes koguni 26 väravat ja sellega on ta vastavas arvestuses ka esikohal. Siiski on ta viimasel ajal olnud nendes suurtes mängudes enda kohta üsnagi kahvatu.

Nimelt tegi Messi El Clasicos viimati skoori või andis resultatiivse söödu 2018. aasta kevadel. Seejärel lahkus Reali ridadest Cristiano Ronaldo ning järgmises kuues El Clasicos on Argentina äss kuivale jäänud.

Enne Torino Juventusesse siirdumist jõudis Ronaldo El Clasicotes lüüa 18 väravat. Sellega jagab ta Messi järel teist kohta koos teise Reali legendi Alfredo di Stefanoga.