Lionel Messist sai teine jalgpallurist miljardär

Esimesena ületas jalgpalluritest oma teenistusega ühe miljardi piiri Portugali koondise äss Cristiano Ronaldo. Nüüd jõudis selle saavutuseni ka Messi, kelle 2020. aasta sissetuleku suuruseks kujuneb Forbesi andmetel 126 miljonit USA dollarit. Sellest 92 miljonit moodustab palk ja 34 miljonit reklaamitulud. Argentiinlasel on kopsakad lepingud nii Adidase, Pepsi, Budweiseri kui OrCam Technologiesiga.

Ronaldo on 2020. aasta enimteenivate jalgpallurite edetabelis teisel kohal 117 miljoni dollariga. Kolmas on PSG täht Neymar (96 miljonit), neljandaks on tõusnud tema tiimikaaslane Kylian Mbappe (42 miljonit).

Inglismaa Premier League`is mängivatest vutimeestet teenib sel aastal kõige enam Liverpooli ründaja Mohamed Salah, kelle teenistus küünib 37 miljoni dollarini. Esiviiskule järgnevad Paul Pogba (Manchester United) 34, Antoine Griezmann (Barcelona) 33, Gareth Bale (Real Madrid) 29, Robert Lewandowski (Müncheni Bayern) 28 ja David de Gea (Manchester United) 27 miljoni dollariga.