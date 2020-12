Lionel Messi värav tõi Barcelonale napi võidu tabeli lõppu kuuluva tiimi üle

Kohtumise ainsa värava lõi 76. minutil Lionel Messi. Eeltöö tegi Frenkie de Jong.

Turniiritabelis kerkis Barcelona nüüd 17 punktiga kaheksandale positsioonile. Esikohta jagavad Real Sociedad ja Madridi Atletico 26 silmaga. Sociedad on võrreldes nimetatud kahe tiimiga pidanud kaks kohtumist enam. Kolmas on Madridi Real 23-ga. Nemad on võrreldes Atletico ja Barcelonaga pidanud ühe matši rohkem.

Barcelona seekordne vastane Levante hoiab kõrgliigas 11 punktiga 18. positsiooni. Sama palju punkte on ka nende selja taga olevatel Huescal ja Osasunal.

