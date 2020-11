Lionel Messi tõusis teisel poolajal pingilt ja vedas Barcelona võidule

Barcelona asus juhtima kohtumise 22. minutil Ousmane Dembele tabamusest. Avapoolaeg lõppes aga viigiliselt, kuna 45.+2. minutil sai värava kirja Arnaldo Antonio Sanabria. 33. minutil ei suutnud Barcelona poolelt penaltit realiseeria aga Antoine Griezmann.

Kohtumist vahetusmängijate pingilt alustanud Lionel Messi saadeti teiseks poolajaks väljakule, kui ta asendas Ansu Fatit.

Esmalt suutis Griezmann 49. minutil Barcelona 2:1 juhtima viia. 61. minutil suurendas penaltist võõrustajate eduseisu juba Messi. 73. minutil lõi Loren Moron külaliste poolelt ühe värava tagasi, kuid Messi 82. ja Pedri 90. minuti värav vormistasid Barcelona võidu.

Betis jäi kohtumise 60. minutil Aissa Mandi punase kaardi tõttu vähemusse.

Turniiritabelis kerkis Barcelona 11 punktiga kaheksandale kohale. Kaks kohtumist enam pidanud Betis on 12 silmaga seitsmes. Tabeliliider on Real Sociedad 17 punktiga. Võrreldes nendega ühe mängu vähem pidanud Madridi Real on 16-ga teine.

Standings provided by SofaScore LiveScore