Lionel Messi skooris ning FC Barcelona krooniti taaskord Hispaania meistriks

Barcelona ja Levante kohtumise avapoolaeg lõppes 0:0 viigiga. Matši pingilt alustanud Barcelona suurim staar Lionel Messi vahetati teiseks kolmveerandtunniks mängu ning 62. minutil lõigi ta kohtumise ainsa värava.

Barcelonal on kolm vooru enne hooaja lõppu liidrina koos 83 punkti. Teisel kohal on Madridi Atletico 74 silmaga. Punktide poolest võib Atletico küll veel Barcelona kõrvale tõusta, kuid võrdsete punktide korral on eelis Kataloonia klubil.

Kolmandal kohal on Madridi Real 65 silmaga. Võrreldes kahe esimesega on neil üks kohtumine varuks.

Kui Barcelona on viimase 11 hooaja jooksul võitnud nüüd kaheksa tiitlit, siis selle aja jooksul on kaks trofeed läinud Madridi Realile (hooaegadel 2011/12 ning 2016/17) ning üks Madridi Atleticole (2013/14).