Lionel Messi paneb ajaloolises mängus kantud putsad heategevuslikule oksjonile

Oksjonile lähevad Adidase jalanõud, mida Messi kandis mullu detsembris ajaloolises mängus Real Valladolidiga. Argentiinlane lõi siis Barcelona eest oma 644. värava, millega ületas Pele nimele kuulunud ühe klubi eest löödud maailmarekordi. Pele jõudis omal ajal Santose klubis 643 väravani.

Kui hetkel on ajaloolised putsad Kataloonia kunstimuuseumis, siis aprillikuus pannakse need oksjonil müüki.

"Barcelonas rekordilise 644 väravani jõudmine on mulle palju rõõmu pakkunud, kuid kõige tähtsam on siiski võimalus anda midagi tagasi lastele, kes võitlevad oma tervise eest. Loodame, et aprillis toimuv oksjon suurendab inimeste teadlikkust selle väga vajaliku ürituse kohta," kommenteeris 33-aastane Messi.