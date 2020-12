Lionel Messi nimetas kaks klubi, kus ta kindlasti mängima ei hakka

Argentiinlane ütles telekanalile La Sexta antud intervjuus, et enne hooaja lõppu ta ennast lepingumõtetega ei vaeva. Võimalik olevat ka Barcelonasse jäämine.

"Ma ei tea, kas ma lahkun või mitte. Kui see juhtub, tahaksin, et see juhtuks sõbralikult. Kunagi tahaksin Barcelona linna ja klubisse tagasi tulla ning nende edule kaasa aidata. Barcelona klubi on palju suurem kui ükskõik, milline mängija. Kaasa arvatud mina," rääkis 33-aastane Messi.

Messit küsiti konkreetselt kahe võistkonna kohta, kas tema liitumine nendega oleks võimalik.

Madridi Real?

"Ei. See on võimatu."

Madridi Atletico?

"Ei."

Enim on Messit seostatud Manchester City ja Pariisi Saint-Germainiga.