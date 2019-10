Lionel Messi: ma ei vahetaks ühtegi oma senist saavutust maailmameistritiitli vastu

Koondisega on ta jõudnud küll mitmel korral tiitlile lähedale, kui on mänginud korra MM-i ja kolme juhul Copa America finaalis, aga alati pidanud kaotust tunnistama.

Messi enda sõnul ta midagi kahetsema pole jäänud. "Loomulikult oleksin tahtnud maailmameistriks tulla," rääkis mängumees Argentina meediale. "Ma ei vahetaks siiski ühtegi oma senist saavutust MM-tiitli vastu."

"Jumal on mulle andnud just nii palju, kui ta seda parasjagu teinud on. Asi on nii, nagu ta on. Ma ei oleks osanud unistadagi sellest, mis juba siiamaani on juhtunud. Mu karjäär on olnud palju võimsam, kui julgesin loota."