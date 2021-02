Lionel Messi lõi taas värava, kuid Barcelona kaotas jälle punkte

Barcelona asus küll juhtima, kui 32. minutil realiseeris penalti Lionel Messi, kuid sellest võiduks siiski ei piisanud. Külalistele tõi viigipunkti Alexi täpne penalti 89. minutil.

Hispaania kõrgliigas on Barcelona 47 punktiga hoidmas kolmandat kohta. Liider on Madridi Atletico 55 silmaga, teist kohta hoiab Madridi Real 52 punktiga. Real on võrreldes konkurentidega pidanud ühe kohtumise rohkem.

Standings provided by SofaScore LiveScore