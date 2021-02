Lionel Messi leidis viis kahtlusalust ning soovib teda häbistanud meestele kätte maksta

Messi sõlmis praeguse lepingu Barcelonaga 2017. aastal ning El Mundo avalikustatud detailide kohaselt teenib Messi 2021. aastani kestva kontrahti eest ligemale 560 miljonit eurot. Tegemist olevat spordiajaloo kõige tulusama lepinguga sportlike teenete eest.

Nagu kogu maailm võis El Mundo esikaanelt näha, siis täpsemalt teenib Messi selle aja eest 555 237 619 eurot.

Kataloonia raadio saade RAC1 teatas nüüd, et Messi on lepingu lekitajad tuvastanud ja peagi saadetakse kohtukutsed laiali. Väidetavalt on kohtukutset oodata Barcelona endisel presidendil Josep Maria Bartomeul, endisel asepresidendil Jordi Mestrel, tegevjuhil Oscar Graul, ajutisel presidendil Carles Tusquetsil ja klubi peajuristil Roman Gomez Pontil.

RAC1 selgitab, et Messi teatel on ainult nendel viiel inimesel ligipääs tema lepingu detailidele.

„Sellistel süüdistustel ei ole alust,“ teatas Bartomeu juba Hispaania TV3-le. „See on väga tõsine juhtum, kuna teise inimese lepingu ajakirjandusele lekitamine on illegaalne. Süüdistusi esitada on väga lihtne. Messi väärib kogu seda summat. Seda nii professionaalsetel kui ka majanduslikel (loe reklaamiraha) põhjustel.“