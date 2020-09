Lionel Messi kommenteeris lahkumissaagat: käitusin ainult klubi huvides

Mäletatavasti teatas argentiinlane suvel Barcelonale, et soovib võistkonnast lahkuda. Üleminek jäi aga lõpuks katki, sest ta ei jõudnud klubiga tingimuste osas kokkuleppele ning ta ei soovinud meeskonna vastu kohtusse minna.

"Pärast kõiki lahkarvamusi sooviksin asjale punkti panna. Peame püsima koos ja lootma, et parim on alles ees," vahendas Marca Messi sõnu. "Võtan vastutuse kõikide enda vigade eest ja kui need eksisteerisid, siis ainult seetõttu, et püüdsin klubi paremaks ja tugevamaks teha."

"Tahan saata sõnumi kõikidele liikmetele ja fännidele. Kui keegi neist sai pahaseks millegi peale, mida tegin, siis teadku, et ma mõtlesin alati sellele, mis oleks Barcelona jaoks parim," lisas argentiinlane.

Vähemalt platsi peal tundub, et suvine draama on ära unustatud. Nimelt algas Messi ja Co jaoks uus hooaeg suurepäraselt, kui Hispaania kõrgliiga avavoorus alistati Villareal 4:0.