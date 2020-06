LGBT ühing plaanib jalgpallitäht Neymari politseisse kaevata

Väljaande Terra andmetel on LGBT aktivist Agripinho Magallies palganud advokaadi, kes asus kontrollima Neymari solvangut oma 52-aastase ema Nadine Goncalvese noore armukese aadressil. Kui osutub tõeks, et Neymar nimetas 23-aastast Tiago Ramost pedeks, kavatseb Magallies jalgpalluri kohta politseisse kaebuse esitada.

9. juunil avaldas ajaleht Mundo Deportivo helisalvestise väljavõtte Neymari vestlusest oma sõpradega. Seal olevat jalgpallitäht Ramost solvanud ning tema sõbrad pakkusid, et noormehele tuleks õppetund anda ehk talle "mopp tagumikku toppida".

Brasiilia meedia teatel otsustas Neymari ema aprillis Ramosega suhte lõpetada, kui ilmnes, et noormehel on varasemalt olnud seksuaalsuhteid teiste meestega. Väidetavalt käis Ramos enne Neymari emaga kohtumist jalgpalluri isikliku koka Mauroga. Samuti on Ramost seostatud tuntud Brasiilia näitleja ja püstijalakoomiku Carlinhos Maiaga.

Viimastel andmetel on kõmuline paar jälle koos - Neymari ema rentis hiljuti Ramosele Sao Paulos korteri, et nad saaksid koos rohkem aega veeta. Ramos teenib elatist Brasiilia eSpordi tiimis 4k Easy Game.