Lewandowski: olin 2012. aastal pärast Fergusoni kõnet liitumas Manchester Unitediga

"Mõtlesin toona tõesti, et liitun Manchester Unitediga. Sellepärast, et seal oli Sir Alex Ferguson ja see oli Manchester United," rääkis Lewandowski väljaandele The Guardian.

"Rääkisin Fergusoniga, kuid Dortmundi Borussia ütles ei ja nii jäigi. See oli üldse esimene kord, kui ma klubivahetusele ise mõtlesin, sest kui Alex Ferguson helistab noorele mängumehele, siis on see midagi väga suurt. See oli väga eriline päev minu elus," meenutas Bayerni ründetäht.

Ühtlasi kiitis Lewandowski praegust Liverpooli peatreenerit Jürgen Kloppi, kelle käe all ta kuni 2014. aastani Dortmundis mängis.

"Imetlusväärne inimene. Ükskõik, mida ta ka ei ütleks, sa usud teda. Ta räägib südamest," kiitis poolakas Kloppi. "Muutusin tema käe all palju paremaks mängijaks. Ta aitas mind kõvasti."