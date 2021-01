Lepingusaaga on jõudmas lõpule: Bayerni superstaar on liitumas Madridi Realiga

2010. aastast Müncheni Bayerni esindusmeeskonda kuulunud Alaba praegune kontraht lõppeb tänavu suvel. Seega saab Austria koondislane alates jaanuarist pidada läbirääkimisi teiste klubidega.

Marca andmetel on Alaba palkamisele kõige lähemal Hispaania suurklubi Madridi Real. Väljaande teatel on klubi juba pakkunud Alabale nelja-aastast lepingut, mis tooks talle sisse kümme miljonit eurot hooaja kohta.

Üleminekule on õnnistuse andnud ka peatreener Zinedine Zidane, kes näeb Alabat suurepärase täiendusena. Nimelt on austerlane tuntud mitmekülgsuse poolest - vasakkaitsja suudab edukalt mängida ka keskkaitses ja keskväljal. Marca teatel suudaks Alaba pakkuda klubisisest konkurentsi Raphael Varanele ning olla ühtlasi potentsiaalseks asendajaks Sergio Ramosele, kui ta peaks klubist lahkuma.

Läbirääkimised Bayerniga jooksid liiva

Alaba võimalikust lahkumisest on rahvusvahelises meedias räägitud juba pikalt. Tegelikult soovis Bayern mehega koostööd pikendada ning alles oktoobris pakkus klubi talle uut viieaastast lepingut, mis oleks talle toonud hooajaga sisse 11 miljonit eurot.

Novembri alguses teatas aga klubi, et nemad enam Alabale uut lepingut ei paku.

"Ütlesime viimasel kohtumisel, et tahame oktoobri lõpuks selgusele jõuda," rääkis Bayerni president Herbert Hainer toona. "Me ei kuulnud oktoobri lõpus aga midagi ja võtsime ise tema esindajaga ühendust. Saime vastuseks, et pakkumine pole jätkuvalt piisav ning peame tingimused üle vaatama. Seejärel otsustasime uue lepingu üldse laualt ära võtta."

Mängumehe isa George Alaba rääkis, et tema poeg on olukorras pettunud ."David on pettunud ja häiritud, sest nii palju valesid on avalikkusele esitatud. Ma ei tea, kuidas olukord jätkub."

Bayerni tegevjuht Karl-Heinz Rummenigge teatas, et Alaba jätkamine ka tulevastel aastatel pole siiski välistatud. "Uks on veel lahti," rääkis ta Saksamaa meediale. "Kui David tahab Bayernis jätkata, siis peame kuidagi jõudma lahenduseni, mis sobiks mõlemale osapoolele."

Alaba on Bayerni hingekirja kuulunud alates 2008. aastast. Ta on tulnud üheksakordseks Saksamaa meistriks, võitnud kuus DFP-Pokali ning triumfeerinud kahel korral Meistrite Liigas. Austria koondise eest on ta pidanud 75 mängu ning löönud 14 väravat.