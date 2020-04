Lazio president: me võiks Juventusega pidada vaid kullamatši, kuid kahjuks pole seda pakutud

Itaalia meistriliiga katkestamise hetkeks juhtis Juventus Lazio ees punktiga ning ülejäänud klubid jäid maha juba üheksa või enama silmaga.

"Oleksime olnud nõus pidama vaid kullamängu Juventusega. Kuid me ei saanud sellist pakkumist. Me oleme neist vaid punktiga maas ja alistasime nad avavoorus 3:1. Teised meeskonnad on meist juba kaugel maas ja minu arvates nad esikohale ei pretendeeri," sõnas Lotito La Repubblicale.

Lazio president lisas, et ta ei taha kuidagi nõustuda kriitikaga, mis on talle kaela sadanud. "Kurjad keeled räägivad, et mina tahan jalgpalliliigat jätkata, et võita meistritiitlit. Kuid kui me enam ei mängiks, oleksime meie juba Meistrite liigas ja säästaks nelja kuu palgafondi. Minu jaoks oleks see mugav lahendus, kui mängud ei jätkuks, ent ma mõtlen meistriliiga süsteemile," lisas Lotito.