Lahkumisavalduse esitanud Coutinho võib liituda Manchester Unitediga

Hispaania ajalehe El Paisi andmetel andis Coutinho klubijuhtidele oma lahkumissoovist teada juba kolm kuud tagasi, kui tundis, et ei suuda Barcelonas kohaneda.

Kõige enam seostatakse brasiillast üleminekuga Manchester Unitedisse või Chelsea`sse, sest just need kaks Inglismaa klubi on Coutinho vastu kõige suuremat huvi ilmutanud.

Nii United kui Chelsea peavad suvel ründeliini jõudu juurde tooma, sest kui Manchesteri tippklubist on lahkumas Alexis Sanchez, Jesse Lingard ja Anthony Martial, siis Chelsea jääb arvatavasti ilma Madridi Reali siirduvast Eden Hazardist. Belglase üleminek Reali peaks ametlikuks saama juba järgmisel esmaspäeval.

Coutinho tegi endale nime Liverpoolis, kus veetis viis hooaega ja lõi 201 mänguga kokku 54 väravat. 2017. aasta suvel maksis Barcelona tema ülemineku eest Liverpoolile üle 100 miljoni euro (koos boonustega ligi 140 miljonit).