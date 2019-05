Läheb laristamiseks: Madridi Real kulutab uute mängijate ostmiseks üle 500 miljoni euro!

Hispaania ajaleht AS kirjutab, et Real kavatseb kulutada üle 500 miljoni euro ehk lauale pandavad summad on suuremad eelmise viie hooaja koondsummast.

AS-i teatel on Reali peatreener Zinedine Zidane võtnud sihikule viis mängijat. Kui lisada sinna juurde juba soetatud FC Porto keskkaitsja Ederson Militao (50 miljonit eurot), siis tuleks Realil kokku tasuda 537 miljonit eurot.

AS-i esikaanelt on näha, et endiselt on meeskonna suurimaks sihiks Manchester Unitedi poolkaitsja Paul Pogba, kelle eest tuleks tasuda 150 miljonit eurot. Edasi soovitakse hankida Londoni Chelsea ääreründaja Eden Hazard (112 miljonit eurot), Tottenhami poolkaitsja Christian Eriksen (85 miljonit eurot), Lyoni poolkaitsja Tanguy Ndombele (60 miljonit eurot) ning Frankfurti Eintrachti ründaja Luka Jovic (60 miljonit eurot).

Samal ajal loodab Real rahaks teha aga Gareth Bale'i, James Rodrigueze ja Mateo Kovacici.