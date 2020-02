La Ligalt eriloa saanud Barcelona ostis konkurendilt Taani ründaja

La Liga reeglid võimaldavad sellist luba väljastada, kui mängija peab vigastuse tõttu tegema vähemalt viiekuulise võistluspausi. Barcelonale anti luba soetada vabaagendi staatuses või juba Hispaanias mängiv pallur, kes ei tohi parasjagu mängida üheski UEFA võistlussarjas.

Niisiis täiendas Kataloonia hiid ridu 28-aastase taanlasest ründaja Martin Braithwaitega, kelle eest maksti liigakaaslasele Leganesile 18 miljonit eurot. Braithwaite'i leping uue klubiga kehtib kuni 2024. aasta juunini. Kontrahti kirjutati sisse ka 300 miljoni euro suurune väljaostusumma.

Braithaite sõlmis juulis Leganesiga nelja-aastase lepingu. Klubi laenas ta eelmisel hooajal Inglismaalt Middlesbrough'st. Pärast alalise lepingu sõlmimist on ta väljalangemistsoonis paikneva Leganese eest löönud 27 mänguga 6 väravat.

Leganesel polnud antud olukorras mingit vastuvaidlemisõigust, sest Barcelona maksis täpselt nii palju, kui tema väljaostuklauslis kirjas oli.

"Me tõstame häält. Meid pandi olukorda, mis on tohutult ja tõsiselt kahjustav. Me ei mõista, kuidas saab klubi pikaajalise vigastuspausi tõttu ühepoolselt sellise tehingu teha ja oma probleemi meile üle kanda. Me leiame, et see reegel on ebaõiglane," ütles Leganesi tegevdirektor Martin Ortega.