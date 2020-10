La Liga uustulnuk sakutas valitsevat meistrit Madridi Reali!

Väravaolukorras mängis väravavaht Thibaut Courtois'i oskuslikult üle Hondurase ründaja Anthony Lozano.

Olukorras, kus Realil on peetud viis ja Cadizil kuus kohtumist, on mõlemad meeskonnad teeninud 10 punkti. Sama palju punkte on ka kolmandal kohal asetseval Granadal, kes alistas täna kodus 1:0 teist poolaega kümnekesi mänginud Sevilla.

Zinedine Zidane'i juhendatav Real domineeris küll palliga mängu, kuid tegi vaid kaks pealelööki väravale. Teisel poolajal vahetusest sekkunud Luka Jovic sai palli ka väravasse, kuid väravat ei loetud, sest Marcelo tsenderduse ajal oli Karim Benzema suluseisus. 10 minutit enne lõppu kõmmutas Benzema ka posti.

Sellega katkes Madridi Reali 15-mänguline võiduta seeria Hispaania meistriliigas. Esimest korda 14 aasta jooksul kõrgseltskonda pääsenud Cadiz jätkab aga unelmate hooaega. Cadizil õnnestus viimati La Ligas Reali võita 1991. aasta märtsis.

Reali hooaeg jätkub kolmapäeval Meistrite liiga mänguga Donetski Šahtari vastu, järgmisel laupäeval tuleb juba külla sõita FC Brcelonale, kes kaotas täna 0:1 Getafele. Mängu ainsa värava lõi 56. minutil penaltist Jaime Mata.

Standings provided by SofaScore LiveScore