La Liga president: Ronaldo lahkumine meid ei mõjutanud, Messi lahkumine oleks tagasilöök

"Cristiano (Ronaldo) lahkumine, isegi kui see Reali ärritas, ei avaldanud meile peaaegu mingit mõju, sest La Liga on aastaid valmistunud selleks, et selle kaubamärk oleks suurem kui mõne konkreetse mängija kaubamärk," sõnas Tebas Hispaania meediale.

Küll arvab aga Tebas, et Barcelona tähe Messi lahkumine andnuks neile tagasilöögi. "Messiga on hoopis teine ​​lugu. Ta on jalgpalliajaloo parim mängija. Meil on vedanud, et ta on mänginud ainult meie liigas. Ma arvan, et Messi lahkumine olnuks märgatav. Eriti veel, kui ta oleks mõne teise tippliigaga liitunud," lausus jalgpallijuht.

Tebas lisas, et on palunud isiklikult Messil karjääri Hispaanias lõpetada, sest ta on "La Liga ikoon".

Ronaldo lahkus Hispaania meistriliigast teatavasti 2018. aasta suvel, kui siirdus Serie A klubisse Torino Juventus.