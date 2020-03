La Liga president: Hispaania jalgpallihooaeg on lõppenud

Hispaania jalgpalli kõrgliiga on hetkel peatatud 4. aprillini, kuid 57-aastane Tebas usub, et vaatamata sellele on Hispaania jalgpalli hooaeg tegelikult juba praegu lõppenud, kirjutas ERR-i spordiportaal.

"Ma olen erinevate Euroopa institutsioonide ja Hispaania klubide presidentidega suhelnud video- ja telefonikõnede kaudu terve nädalavahetuse. Meid on ees ootamas väga tähtis nädal. Me seisame silmitsi jalgpalli hooaja lõpetamisega ja see sõltub otsustest, mis võetakse lähipäevadel Euroopa tasandil vastu," ütles Tebas.

"Järele on jäänud 25% hooajast ja me peame arvestama siin ka oma eelarvega enne, kui tähtsa otsuse langetame."

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!