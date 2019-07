La Liga presidendi üllatav avaldus: ma ei taha, et Neymar Barcelonasse naaseks

Ajakirjanduses spekuleeritakse üha rohkem, et Neymar kavataseb Pariisi Saint-Germainist lahkuda ja naasta oma endise koduklubi Barcelona juurde. Hispaania meedia teatel on Neymar andnud soovist teada ka PSG presidendile Nasser Al-Khelaifile. Al-Khelaifi rääkis ise suve alguses, et ta on tüdinenud PSG mängijate staarilikust käitumisest.

"Eelistaksin, et Neymar ei tule Barcelonasse," sõnas Tebas Hispaania meediale. "Tahame alati siia suurepäraseid mängijaid, aga Neymari puhul pole tema käitumine liigale hea. Ta satub pidevalt erinevate olukordadega uudistesse."

"Oleme töötanud pikalt, et hoida La Ligas elus teatud põhimõtteid ning me ei soovi oma mainet kahjustada," jätkas Tebas. "Ta võib olla suurepärane mängija, kuid väga oluline on ka käitumine. Kui väljaspool platsi ei suudeta õiget eeskuju näidata, ei soovi ma, et Neymar Hispaaniasse tuleks."