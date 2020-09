Kylian Mbappe soovib PSG-st lahkuda

Kaspar Ruus reporter RUS

Kylian Mbappe CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Ajalehe The Sunday Times andmetel on 21-aastane Prantsusmaa jalgpallitäht Kylian Mbappe andnud Pariisi Saint-Germainile teada, et soovib järgmisel suvel võistkonnast lahkuda.