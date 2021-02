Kuulujuttudest väsinud Lionel Messi teeb tuleviku osas otsuse alles suvel

33-aastase argentiinlase leping Barcelonaga lõppeb koos praeguse hooajaga. Seega on Messi alates jaanuarist saadik tohtinud välisklubidega läbirääkimisi pidada. Teiste Hispaania võistkondadega võib ta kontakteeruda alles hooaja järel.

Peamiselt on Messit seostatud Pariisi Saint-Germaini ja Manchester Cityga. Goal.com-i teatel pole argentiinlane aga ühegi klubiga veel läbirääkimistes olnud. Ründeäss otsustab alles hooaja järel, kas pikendada lepingut Barcelonaga või vahetada esimest korda karjääri jooksul klubi. Portaal lisab, et Messi on väsinud meedias levivatest spekulatsioonidest ning kui tema tulevik saab selgeks, annab ta sellest ise teada.

Messi on käimasoleval hooajal löönud kõikide sarjade peale 25 kohtumisega 16 väravat ning jaganud 7 tulemuslikku söötu.