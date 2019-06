Kus mängib uuel hooajal Kolumbia täht James Rodriguez?

Mäletatavasti 2014. aasta MM-il kogu jalgpalli maailma tähelepanu pälvinud Rodriguez liitus pärast edukat suurturniiri Madridi Realiga. Rodriguez lõi küll kolme hooaja peale 36 väravat, aga ei suutnud end täielikult põhikoosseisu mängida.

Viimased kaks aastat veetis 27-aastane kolumblane Müncheni Bayernis laenulepingu alusel. Saksamaa klubiski näitas poolkaitsja kohati väga ilusaid etteasteid, kuid taas ei suutnud meeskonna üheks liidriks tõusta. Tänavuse hooaja järel teatas Bayern, et kolumblasega lepingut ei pikendata.

Rodriguez on jätkuvalt Madridi klubi nimekirjas, kuid on teada, et klubi loots Zinedine Zidane mängumehega lepingut pikendada ei soovi. Nüüd tunneb aga Rodrigueze vastu huvi Napoli.

"Ma ei tea, kus ma uuel hooajal mängin," sõnas koondisega Copa Americal osalev Rodriguez pressikonverentsil. "Praegu mõtlen ainult Copa Americale ja pean jääma tuleviku osas rahulikumaks. Kas ma liitun suvel Napoliga, jääb juba klubide teha. Klubis on inimesi, kes töötavad väga selle nimel, aga ma ei saa praegu neid kuidagi aidata."

"Ei," kõlas Rodriguese vastus küsimusele, kas Zidane on temaga vahepeal üldse suhelnud.

Kolumbia koondist on mängumees esindanud 77 korda ja löönud 22 väravat.