Kus jätkub Barcelonas põrunud Brasiilia vutitähe karjäär?

Kataloonia hiid maksis 2018. aasta jaanuaris Coutinho eest 120 miljonit eurot ning kuigi brasiillane tuli seejärel klubi särgis kahel korral Hispaania meistriks, jäi tema enda panus triumfide juures väikseks. Eelmise aasta suvel siirduski brasiillane laenulepingu alusel Bayerni ridadesse. Kuigi Coutinhol on Saksamaal mõned säravamad hetked olnud, siis ka Bayerni särgis pole ta suutnud meeskonnaga lõplikult kohaneda. Viimaste teadete on meeskond andnud märku, et nad ei soovi meest Barcelonast välja osta.

Majandusraskustes Barcelona soovib Coutinho aga rahaks teha, ent ükski suurklubi pole brasiillase vastu veel huvi üles näidanud, vahendab Marca. Väidetavalt soovib Coutinho ise naasta Inglismaale, kus tema karjäär Liverpooli särgis särama lõi. Aastatel 2013-2018 Liverpoolis mänginud poolkaitsja kerkis selle aja jooksul klubi üheks suurimaks staariks.

"Coutinho oleks väga õnnelik Premier League'i naasmise üle," rääkis mängumehe esindaja Kia Joorabchian. "Ta nautis alati seal olemist ja mängimist. Coutino tahaks ilmselt väga taas Inglismaal mängida."