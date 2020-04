Kuidas edasi? UEFA teeb järgmisel nädalal uue kriisiplaani

UEFA täitevkomitee erakorraline koosolek on planeeritud toimuma 23. aprillil, misjärel tutvustatakse vastu võetud otsuseid rahvuslikele alaliitudele, klubide ja liigade esindajatele ning mängijate liidule.

UEFA on seni avaldanud soovi eelisjärjekorras lõpuni viia kohalikud meistrivõistlused ja karikavõistlused, mis on ülioluline Euroopa jalgpallimajanduse stabiliseerimise mõttes, kuna suurte liigadega on seotud miljardeid eurosid väärt telelepingud.

Kuigi pole teada, kauaks koroonapandeemia Euroopat kimbutama jääb, on vutijuhid arvanud, et kõige varem saab mängudega jätkata juulis või augustis.

Suurtematest liigadest on oma hooaja lõppenuks kuulutanud Belgia, mille peale UEFA saatis teistele liigadele ja klubide liidule välja sõnumi, et teised Belgia eeskuju järgivad riigid riskivad Meistrite liigast eemale jäämisega.