Kui palju mõjuvõimu on Lionel Messil tegelikult FC Barcelonas ja kes on tema tõttu tööta jäänud?

Tunnustatud väljaanne The Athletic kirjutab, kuidas 2009. aasta sügisel värises toonase FC Barcelona peatreeneri Pep Guardiola taskus telefon. Bussi esiistmel istunud Guardiolale saatis sõnumi Messi, kes oli end sisse seadnud sõiduvahendi tagumises osas. „Tundub, et ma ei ole meeskonnale enam oluline lüli. Seega...“ kirjutas Messi, kes tundis, et ta on jäämas La Ligas viies kohtumises järjest värava löönud Ibrahimovici varju. Kaks väravakütti olid isegi teineteist kostitanud resultatiivsete söötudega, kuid Messi tundis end ohustatuna ning asus oma koha eest võitlema. Guardiola tegi sellest sõnumist kiired järeldused ning argentiinlane sai meeskonnas veelgi kesksema rolli. Ibrahimovic pidaski Barcelonas vastu ainult ühe hooaja...