Korralik täiendus: Chelsea napsas endale PSG-st lahkunud tähtmängija

2012. aastal Pariisi Saint-Germainiga liitunud kogenud brasiillasest sai tänavu suvel vabaagent. Tema viimaseks kohtumiseks Prantsusmaa suurklubis jäi Meistrite Liiga finaal, mille PSG 0:1 Müncheni Bayernile kaotas.

Chelseaga sõlmis Silva ühe aasta pikkuse lepingu, mida on võimalus soovi korral ka hooaja võrra pikendada. "Mul on hea meel olla osa Frank Lampardi (Chelsea peatreener - toim) põnevast võistkonnast. Olen siin, et tiitlite nimel võidelda ja ootan väga Stamford Bridge'il mängimist."

Chelsea on üleminekuturul tegutsenud aktiivselt. Lisaks Silvale on võistkonda juurde toodud inglasest vasakkaitsja Ben Chilwell, Saksamaa tähtründaja Timo Werner ja andekas poolkaitsja Hakim Ziyech.

Silva tuli PSG ridades seitsmekordseks riigi meistriks ning võitis kokku Prantsusmaal erinevate sarjade peale 21 karikat.