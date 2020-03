Koroonaviirust põdev tippjalgpallur: hoiame kokku ja jääme distsiplineerituks

Matuidi on juba 11. märtsist alates olnud vabatahtlikult oma kodus karantiinis. Kuigi poolkaitsja tunneb end hästi ning ühtegi sümptomit tal pole, näitas test, et ta on viirusesse nakatunud.

Matuidi kirjutas täna sotsiaalmeedias: "Olen vaimselt tugev ja olen kindel, et me tuleme sellest katsumusest välja tugevamana. Tänan teid sõbralike ja toetavate sõnumite eest. Jäägem distsiplineerituks ja hoiame kokku!"

Juventuse mängijatest on koroonasse haigestunud ka itaallasest keskkaitsja Daniele Rugani, kelle test osutus positiivseks eelmise nädala keskel.

