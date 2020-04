Koroonaviirusega võitlev Itaalia kaalub ulmelist plaani jalgpallihooaja lõpetamiseks

Eriti kibelevad väljakule tagasi just suurliigade klubid, kuna neil on mängus suured telerahad. Seetõttu soovitakse pooleli jäänud hooajad kindlasti lõpetada.

Itaalia ajalehe La Repubblica teatel on Itaalia Jalgpalli Liit kokku pannud idee, mille kohaselt koliksid kõik 20 Serie A tiimi Itaalia pealinna Roomasse. Seejärel peetakse seal 45 päeva jooksul ära kõik kohtumised, mis sel hooajal veel pidamata.

Asjade selline käik aitaks mängijatel vältida reisimist ja kõiki teisi ebavajalikke kontakte. Loomulikult ei pääseks staadionitele ükski fänn. Lisaks ei pääseks areenidele ka ajakirjanikud. Kasutusel ei oleks ka videokohtuniku süsteemi VAR-i. Mängijad elaksid kogu aeg samades hotellides ning teeksid pidevalt teste, et tuvastada võimalikke koroonaviirusesse nakatunuid.

Itaalia liigas on klubidel hooaja lõpuni pidada veel keskmiselt 12 kuni 13 kohtumist. Tabeliliidriks on Torino Juventus 63 punktiga, teine on Rooma Lazio 62-ga. Ühe mängu vähem pidanud Milano Inter on 54-ga kolmas.

Itaalia klubidel võib siiski kiireks minna, kuna mitmed tipptiimide mängijad on naasnud praegu kodumaale. Itaaliasse tagasi minnes ootab neid esmalt ees 14 päeva pikkune karantiin.

