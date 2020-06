Koroonaviiruse tõttu ainult noortega mängima pidanud FC Rostov kaotas Venemaa meistriliigas 1:10

Liigatabelis neljandat kohta hoidev Rostov läks üllatuslikult mängu 1. minutil juhtima, kuid ei suutnud juba kuus minutit hiljem alanud väravasadu peatada. Lõpuks kaotati kohtumine 1:10.

Rostovi esindusmeeskond istub karantiinis, kuna kuus nende mängijat andsid positiivse koroonaproovi. Mängu prooviti edasi lükata, kuid väljalangemistsoonist pääseda ihkav FC Sotši ei tulnud palvele vastu.

Ühelgi Rostovi mängijal polnud esindusmeeskonna kogemust. Vanim mees satsis oli 19-aastane. Kolm pallurit olid 18-aastased, kaks 16-aastased ja tosin mängijat 17-aastased.

"Me ei soovi FC Sotši otsust kommenteerida ja hinnata. Jäägu see nende südametunnistusele. Meie jaoks on mängijate ja meie vastaste tervis palju tähtsam kui kolm punkti," ütles Rostovi president Artašes Arutjunjants enne mängu.

Rostovile olnuks kolme punkti väga vaja Meistrite liigasse pääsemisel, sest Venemaa kõrgliigast tagavad koha tugevaimas eurosarjas kolm esimest. Rostov jääb vaid kolme silmaga maha Moskva Lokomotivist ja Krasnodarist, kes paiknevad teisel ja kolmandal positsioonil.