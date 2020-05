Koroonaviiruse lainega pihta saanud Itaalia tippklubi treeninguid ei lõpeta

Itaalias said kõrgliigaklubid möödunud nädalal loa alustada taas individuaalsete treeningutega. Sarnaselt konkurentidele alustas trennidega ka Fiorentina.

"Meie spordikeskus on valmis," vahendas Marca klubi direktori Joe Barone sõnu. "Oleme teinud kõike vastavalt protokollile. Meil on küll kuus koroonaviirusesse nakatunut, kuid nende tervis on korras ning sümptomeid neil pole. Me loodame, et nad paranevad nii kiiresti kui võimalik."

"Ei saa keelata mängijatel treenimine ära kaheks või kolmeks kuuks. Kõik peaks jätkuma nii nagu võimalik," jätkas Barone, lisades, et sarnaselt teistele klubidele loodab ka Fiorentina hooaja jätkumist. "Oleks katastroof, kui praegune ja järgmine hooaeg oleks rikutud. Keegi ei saaks lubada kaht ebaharilikku hooaega. Loodetavasti saame praeguse sarja ikka lõpuni mängida ning siis järgmise juurde edasi liikuda."

Grupitreeningutega loodetakse Itaalias alustada 18. mail.

