Koroonaviirus lööb jalgpallimaailma pea peale: mitmed plaanitud megatehingud jäävad toppama

Sportsmail kirjutab, et praegu on jätkuvalt selgusetu, millal üleminekuturg üldse avaneb. Kui tehinguid hakatakse tegema, siis on kõigile mõistetav, et rahaga on kitsas käes ka maailma suurimatel klubidel.

Sportsmail on toonud välja kümme suurt tehingut, mis sel suvel nüüd tõenäoliselt ära jäävad.

Pikalt on räägitud, et Kylian Mbappest saab järgmine maailma kõige kallim jalgpallur. Prantsusmaa koondise 21-aastast ründetähte soovib endale Madridi Real. Nüüd usutakse, et PSG äss peab veel ühe aasta Pariisis veetma ning Madridi saabub ta alles 2021. aasta suvel.

Inglismaal on viimasel ajal ringi liikunud kuulujutud, et Tottenhami ründetuus Harry Kane võib olla valmis klubivahetuseks. Peamiselt on teda seostatud Manchester Unitediga. Vahepeal on juttudest läbi käinud ka Madridi Real. Kuulujuttudele on hoogu andnud tõsiasi, et koroonakriis on valusalt löönud Tottenhami rahakoti pihta.

Kahtluse alla on sattunud ka Jadon Sancho siirdumine Dortmundi Borussiast tagasi Inglismaale. Noorele inglasele on hammast ihunud nii Manchester United kui ka Londoni Chelsea.

Ründesse on jõudu juurde otsimas ka Liverpool. Seni on nende pilk jäänud pidama RB Leipzigi ässal Timo Werneril. Viimaste teadete kohaselt ei ole Liverpool praegu aga tehingu tegemiseks astunud ühtegi sammu.

Paul Pogbat on kuulujutud juba ammu viinud nii Madridi Reali kui ka Torino Juventusesse. Tundub, et koroonakriisi tagajärjeks võib olla Pogba jäämine Manchester Unitedisse.

Taas saab hoogu ka saaga, mis viib Neymari tagasi FC Barcelonasse. Barcelona on aga niigi rahalistes raskustes ning vaevalt on nad valmis PSG-le sadu miljoneid maksma.

Väidetavalt lepiti juba jaanuaris kokku tehing, mis peaks Donny van de Beeki viima 50 miljoni euro eest Amsterdami Ajaxist Madridi Reali. Van de Beeki agent Guido Albers tunnistas nüüd, et tehing võib koroonaviiruse majanduslike mõjude tõttu kokku vajuda.

Leroy Sane pidi juba eelmisel suvel siirduma Manchester City'st Müncheni Bayernisse, kuid põlve ristatisidemete trauma tõmbas tehingule kriipsu peale. Tundub, et tehingust ei saa asja ka sel suvel ning nüüd on põhjuseks juba mitmel puhul mainitud koroonaviirus.