Koroonast vabanenud Fääri saartel alustati jalgpallihooaega

Kogu saare peale on sel kevadel teatatud 187 koroonajuhtumist ning kõik, kellel see salakaval viirus diagnoositi, on tänaseks terveks tunnistatud.

Taani valitsus lubas autonoomsel saareriigil spordivõistlused taaselustada, kuid ettevaatusabinõuna publikut veel jalgpallistaadionile ei lubata.

HB Torshavni klubi peatreener Jens Berthel Askou raporteeris kohalikule meediale, et mängijad teineteisel kätt ei surunud ning kohtunikke tervitati küünarnukke kokku lüües.

HB Torshavn võitis avamängus Steymuri 1:0. Kokku peeti laupäeval Fääri saartel viis kohtumist. Eelmisel hooajal 18. korda riigi meistriks kroonitud Kaksviki Itrottarfelag alustas hooaega 1:2 kaotusega IF Fuglafjordurile.