Koroonareegleid rikkunud Austria liiga liidrilt võidakse punkte maha võtta

Juhtum tuli avalikuks, kui ülejäänud 11 Austria Bundesliga meeksonda teatasid, et on näinud videost, kuidas Linz korraldab täiemahulisi treeninguid. Valitsuse reeglite kohaselt tohib preagu aga koguneda vaid väikestesse gruppidesse ja peab hoidma kahemeetrisi vahesid.

Linzi rikkumine võetakse arutlusele järgmisel Austria liiga distsiplinaarkomisjoni koosolekul. Võimaliku karistusena spekuleeritakse meedias punktide mahavõtmise üle.

Linzi LASK-i asepresident Jürgen Werner ütles pressikonverentsil, et klubi tundis olevat turvaline korraldada tõsisemaid treeninguid, sest kogu meeskonna ja abipersonali peale ühtegi positiivset koroonaviiruse testi ei antud.

"Me tundsime end turvaliselt ega pannud kedagi ohtu. See oli meist rumal tegu. Me oleksime pidanud veel paar päeva ootama. Järgisime kõige karmimaid võimalikke meetmeid. Mängijad saabusid üksinda, pesid ise oma pesu. Pakkisime neile toidu kaasa," sõnas Werner.

Austria valitsus lubas jalgpalliklubidel väikestes gruppides treeninguid alustada 20. aprillil ning täiemahulised harjutuskorrad olid lubatud alates tänasest. Austria meistriliiga kavatseb mängudega jätkata 2. juunil.

Neljapäeval väitsid Linzi ametnikud, et nende klubi on langenud "tööstusliku spionaaži" ohvriks. Väidetavalt olevat kaks meest salaja klubi valdustesse tunginud ja sinna jälgimisseadmeid paigaldanud. Werner ei soovinud pressikonverentsil seda teemat lähemalt kommenteerida. "Me ei taha endast ohvreid teha," sõnas ta vaid.

Linzi prantslasest peatreener Valerien Ismael vabandas: "Jutt käib neljast treeningkorrast, millega me tahtsime meeskonnale tõuget anda. See oli viga, aga meie eesmärk polnud eelist saavutada. Tunnistame oma eksimust ja vabandame."

Austria liigas on jäänud pidada kümme mängudevooru. Esimest ja viimast korda 1965. aastal riigi meistriks kroonitud Linz juhib liigatabelit kolme punktiga tiitlikaitsja Salzburgi ees. Viini Rapid jääb Salzburgist omakorda maha nelja silmaga.