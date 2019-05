Koosseisu noorendav Müncheni Bayern sihib järgmist rekordostu

Järgmiseks hooajaks on meeskond teinud juba mitmeid täiendusi. Kaitseliiniga on liitumas eelmisel suvel Prantsusmaa koondise ridades maailmameistriteks kroonitud 23-aastased Benjamin Pavard ja Lucas Hernandez. Esimese eest maksti Stuttgardile 35 miljonit eurot ja teise eest Madridi Atleticole Bayerni jaoks rekordilised 80 miljonit eurot. Lisaks on 3 miljoi euro eest Hamburger SV-st hangitud 19-aastane sakslasest ründaja Jann-Fiete Arp.

Siiski ei ole see Bayerni jaoks veel kõik. Noorenduskuuri soovitakse jätkata. Kuna tiimist on lahkunud kogenud ääreründajad Arjen Robben ja Franck Ribery, siis nendele meestele soovitakse samuti väärilist asendust. Silm on peale pandud Manchester City 23-aastasele mängumehele Leroy Sanele.

Bayerni president Uli Höness kinnitaski neljapäeval Saksamaa meediale, et Sane palkamine on nende suureks sooviks. Kuigi Hönessi sõnul soovitakse mees kätte saada 70-80 miljoni euro eest, siis City tahab Saksamaa koondislase eest teenida umbes 100 miljonit eurot. See number tähistaks Bayerni üleminekurekordit.

City on Sane müümisest ka huvitatud, kuna mehel on klubiga lepingut järel ainult kaks aastat ja ta ei ole soovinud seda pikendada. City's on ta ääreründajate osakonnas olnud Raheem Sterlingu, Bernardo Silva ja Riyad Mahrezi järel neljandaks valikuks.

City on Sane müümisest huvitatud ka seetõttu, kuna niimoodi õnnestuks neil koguda raha Portugali imelapse Joao Felixi palkamiseks.