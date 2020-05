Kölni mängija klubi tabanud koroonaviirusest: pressiteates ei räägitud kogu tõde

Köln teatas, et kolm nende klubi inimest on nakatunud koroonaviirusesse, kuid meeskond jätkab sellest hoolimata treeninguid. Viirusega pihta saanud kaks mängijat ja füsioterapeut peavad viibima kaks nädalat karantiinis.

26-aastase belglase Verstraete sõnul jättis klubi aga paar olulist detaili täpsustamata. "See, mida klubi kommunikeeris - et keegi mängijatest polnud nendega kontaktis - on sõna-sõnalt õige," ütles ta.

"Aga seesama füsioterapeut oli mind ja teisi mängijaid juba nädalaid mudinud. Ja ühega neist mängijatest olin ma neljapäeval jõusaalis paaris. Seega öelda, et meil nendega mingit kontakti ei olnud, ei ole päris õige."

"Ma loodan, et asi piirdub nende kolme inimesega, aga arvestan ühtlasi sellega, et viirus võib olla levinud. On kummaline, et meid kõiki karantiini pole pandud," jätkas ta.

"Jalgpall pole minu jaoks hetkel kõige tähtsam, eriti kui see (viirus) on nüüd nii lähedale tulnud. Olen näinud pilte intensiivraviosakondadest. Ja nüüd selgub, et viirus on nüüd meie lähedal. Seega on imelik, et me sellest hoolimata jätkame."