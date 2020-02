Kolmel jalgpalluril tuvastati koroonaviirus, kogu klubi pandi karantiini

"Esimene jalgpallur hakkas möödunud laupäeva õhtul tundma palavikku ja peavalu. Kolmapäeval diagnoositi mängijal koroonaviirus ning ta paigutati Sienna haiglasse," avaldas klubi pressiteates. "Kaks ülejäänud nakatunud pallurit on oma kodudes isolatsioonis. Kui ühel pole veel koroonaviirusele iseloomulikke sümptomeid näha, siis teisel on kerge palavik."

"Lisaks on haigus diagnoositud ühel meie klubi töötajal, kes viidi reedel pärast seda, kui ta oli terve eelneva öö palavikus olnud, haiglasse. Praeguseks hetkeks on tal palavik langenud."

Kõik ülejäänud Pianese mängijad, töötajad ja treenerid on pandud oma kodudesse 15 päevaks karantiini.

Euroopas on koroonaviirus kõige rängemalt tabanud just Itaaliat. Viimaste andmete kohaselt on nakatunuid 888 ning surmajuhtumeid 18.

Koroonaviiruse tõttu on Itaalias mitmed jalgpalli-, korvpalli ja võrkpalliliigade kohtumised ära jäetud, edasi lükatud või need peetakse hoopis kinniste uste taga.