Kolmas Itaalia kõrgliigaklubi peatreener sai teada, et põdes koroonaviirust

D'Aversa sõnul nakatus ta Covid-19 viirusse märtsi alguses. Teada sai ta sellest hiljem vereproovi teel.

"Mul oli mitu päeva pärast SPALiga mängu (9. märtsil - toim.) kerge palavik. Selles polnud iseenesest midagi erilist, nii et ma ei hakanud testi tegema ega osanud arvata, kas tegemist on koroonaviirusega või mitte. See selgus alles mõned päevad tagasi vereprooviga, kui avastati koroonaviiruse antikehad," sõnas D'Aversa, vahendab Football Italia.

Serie A klubide peatreeneritest on koroonaviirust põdenud ka Atalanta juhendaja Gian Piero Gasperini ja Fiorentina boss Beppe Iachini.

Kui Iachini põdes viirust kaks kuud, siis Gasperini sai oma haigestumisest teada tagantjärele mai keskel.

