Kolm miljonit eurot! Müncheni Bayerni tähed andsid suure panuse koroonaviiruse vastaseks võitluseks

Klubi ründetäht, Poola koondislane Robert Lewandowski annetas koos naise Annaga miljon eurot heategevuseks. Lewandowski tiimikaaslased, sakslased Leon Goretzka ja Joshua Kimmich panid omakorda püsti heategevusprojekti "We Kick Corona" ning mõlemad panustasid omalt poolt selle hüvanguks samuti miljon eurot.

Saksamaa koondislased on heategevusprojekti abil kogunud juba üle 2,5 miljoni euro. "Kõik saavad aidata ja seda nii suures kui ka väikses mahus."

"Me teame, kui keeruline see olukord on," rääkis Lewandowski Saksamaa meediale. "Praegu peame meeskonnana mängima. Peame olema tugevad selles võitluses ja kui saame kedagi aidata, siis teeme seda."