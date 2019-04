Kohtuniku ema peale roojata lubanud Diego Costa sai mängus Barcelona vastu otse punase kaardi

Barcelona tegi avapoolajal 9 pealelööki Atletico 4 vastu, kuid mänguseis oli vaheajaks ikka 0:0. Et mäng on eriti emotsionaalne just Atletico jaoks, tõestab pilguheit kaartide osakonda, kust vaatavad vastu külalismeeskonna kolm hoiatuskaarti ja üks punane kaart.

Kui kuskil saaks panustada, kellele mängu esimene punane kaart läheks, siis ilmselt olnuks Diego Costa koefitsiendid sellise sündmuse ennustamisel kõige madalamad. Täpselt nii ka läks. 28. minutil jättis kohtunik Costa arvates vilistamata talle keskväljal tehtud vea. Mees läks raevu ja siunas arbiitrit selliste sõnadega, mis kohtunikule tõlgendamisruumi ei jätnud. Otse duširuumi!

Huultelt lugejad on sotsiaalmeedias kirjutanud, et Costa sõnum kohtunik Gil Manzanole oli: "Ma s**un sinu f***ing ema peale"

Uudist täiendatakse...