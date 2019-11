Kogenud Walesi jalgpallitreener võib naasta Inglismaa kõrgliigasse

Everton on võitnud viimasest seitsmest liigamängust vaid ühe ning nende peatreeneri Marco Silva tool on kõvasti kõikuma löönud. Kuna Evertoni ootavad detsembri alguses ees neli järjestikust väga rasket mängu - Liverpooli, Chelsea, Manchester Unitedi ja Arsenaliga -, on klubi juhtkond asunud igaks juhuks Silvale asendajat otsima.

Hughes oli viimati ametis FC Southamptonis, kust ta vallandati eelmise hooaja järel. 56-aastane waleslane on varem treeninud ka Walesi koondist, Blackburn Roversit, Manchester Cityt, Fulhamit, Queens Park Rangersit ja Stoke Cityt.

Hughes mängis oma eduka mängijakarjääri lõpus ka Evertoni eest, kus lõi 2000. aastal 16 mänguga ühe värava.