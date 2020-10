Kogenud jalgpallitreener: Ibrahimovicil on Itaalias suurem mõju kui Ronaldol

Tänavu jaanuaris AC Milaniga taasliitunud Ibrahimovic on aidanud koduklubil tõusta suurepärasse vormi. Klubi on kõikide sarjade peale võitnud juba 13 mängu järjest. Itaalia kõrgliigas ollakse täiseduga esikohal, kahe silmaga edestatakse Sassuolot. Viimati oli Milan 2:1 parem linnarivaalist Milano Interist, 39-aastane Ibrahimovic lõi võistkonna mõlemad väravad.

"Olen aastate jooksul juhendanud tõelisi tšempione, alates Oliver Bierhoffist ja lõpetades George Weah'ga, aga minu ainus kahetsus on, et ma ei saanud kunagi juhendada Ibrahimovici," rääkis Zaccheroni, kes olnud teiste hulgas selliste klubide nagu Milani, Lazio, Interi ja Juventuse peatreener. "Ma jätkuvalt ei mõista, kuidas ta pole Ballon d'Ori (maailma parima jalgpallurile antav auhind - toim) võitnud."

"Itaalias on ta suutnud mõjutada asju rohkem kui Cristiano Ronaldo," võrdles treener rootslast Torino Juventuse talismaniga. "See ei ole kokkusattumus, et paljud noormängijad on pärast tema saabumist arenenud märgatavalt. Ibrahimovic mitte ainult ei löö väravaid, vaid ta toob eneseusku juurde ka tiimikaaslastesse. Ta suudab meeskonda rasketel hetkedel enda õlgadel kanda."

Suurema osa karjäärist erinevaid Itaalia klubisid juhendanud Zaccheroni töötas viimati Araabia Ühendemiraatide jalgpallikoondise peatreenerina. Tema säravamateks tulemusteks on AC Milaniga teenitud Itaalia meistritiitel 1999. aastal ning Jaapani koondisega võidetud Aasia meistritiitel 2011. aastal.

