Koeman Meistrite liiga loosist: nii Barcelonas kui Pariisis näete atraktiivset jalgpalli

"Me teadsime, et see võib meie jaoks keeruliseks loosiks osutuda, kuid ma arvan, et see on 50:50 olukord. Me teame, et Pariisi Saint-Germain on meeskond, kes peab võitma ja kes peab jätkama Meistrite liigas. Ka meie tahame jätkata. Ma arvan, et see on võrdne paar, võimalused on 50:50," sõnas Koeman Barca TV-s.

"Neil on meeskond, kus on head mängijad. Nad kulutavad suuri summasid tiitlite võitmiseks. Eelmisel hooajal olid nad finaalis, kuid kaotasid selle, kuid sel hooajal saavad nad uue võimaluse ja see on tore vastasseis. Neil on head mängijad, meil on head mängijad. Sellest tuleb atraktiivne matš nii Barcelonas kui Pariisis," lisas Koeman.